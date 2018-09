Domani ripresa della preparazione. Domenica amichevole in trasferta con la Ternana

Giorno di riposo per i bianconeri dopo l’amichevole giocata ieri contro il Montevarchi. La squadra di mister Mignani riprenderà domani la preparazione alle ore 16,30 all’Acquacalda dove si allenerà anche mercoledì (ore 10 e ore 16:30), giovedì (ore 17 insieme alla Berretti), venerdì (ore 16:30) e sabato (ore 16:30). Domenica la Robur sarà impegnata in amichevole allo stadio Libero Liberati di Terni contro la Ternana: fischio d’inizio alle ore 20:30. Per questa sfida sono in vendita i biglietti a partire dalle ore 15 di mercoledì 5 settembre presso le ricevitorie VivaTicket (www.vivaticket.it):

-Il Chiasso Largo, via Rinaldini 7/9 Siena, telefono 057740136 (info@chiassolargo.it)

Costo del tagliando 7 euro inclusa la prevendita, i residenti nella regione Toscana potranno acquistare i biglietti esclusivamente nel settore ospiti-curva ovest fino alle 19 di sabato 8 settembre.

