Fabbro: “Spero di regalare ai tifosi le emozioni che si meritano”

L’attaccante bianconero Michael Fabbro ha fatto il punto della situazione prima della partita di allenamento con il Montalcino:

“Domenica si gioca, siamo pronti e siamo carichi: dopo quello che è successo abbiamo tanta voglia di rivincita. Al Milan per me è stata un’esperienza bellissima, non solo dal punto di vista calcistico ma anche da quello umano. La serie C è una categoria difficile dove anche la squadra meno favorita può crearti delle insidie: è un campionato molto difficile, lo paragono ad una B 2, dobbiamo avere la mentalità ogni domenica di scendere in campo come se fosse una finale, dobbiamo pensare partita per partita. Sono curioso di vedere lo stadio per una partita vera, mi hanno detto che c’è un clima bellissimo. Spero di regalare ai tifosi le emozioni che si meritano, soprattutto dopo tutto quello che è successo”.

