Gliozzi: «Cresciamo nell’intensità e nel gioco, siamo sulla strada giusta»

L’attaccante bianconero Ettore Gliozzi ha parlato ieri a margine dell’amichevole con il Montevarchi. Queste le sue prime parole da giocatore della Robur Siena:

«Queste partite amichevoli ci aiutano a trovare la migliore condizione in attesa dell’inizio del campionato, mi sto trovando bene sia con Pietro che con Michael, stiamo cercando di trovare l’intesa migliore mettendo minuti nelle gambe. Con il Montevarchi è andata abbastanza bene, partita dopo partita cresciamo a livello di intensità e di gioco, siamo sulla strada giusta. In attacco siamo in tanti a poter fare sia la prima che la seconda punta, anche con il trequartista: starà al mister decidere come giocare e chi scenderà in campo, l’importante è farsi trovare pronti e continuare ad allenarsi così, cercando di raggiungere una condizione ottimale per l’inizio del campionato. Ci stiamo concentrando e stiamo lavorando duro perchè affronteremo un campionato lungo, anche se non sappiamo quale, difficile in ogni caso. Ad aprile mi sono fatto male alla spalla quindi sto facendo un po’ più di fatica a trovare la condizione ottimale rispetto agli altri ragazzi, pero’ già nella partita con il Montevarchi alla fine stavo bene e spero di arrivare al 70-80% della condizione per l’inizio del campionato. A Bolzano ho segnato 26 reti in due stagioni, purtroppo la scorsa stagione è stata sfortunata, ho avuto un infortunio a Cesena e uno a Padova, evidentemente doveva andare così, ci rifaremo quest’anno».

