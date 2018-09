Imperiale: “Pronto a dare il massimo per questa maglia”

Sul sito ufficiale robursiena.it è stato fatto il punto della situazione con il difensore bianconero Marco Imperiale:

“Questa esperienza sta andando molto bene, Siena è una grande piazza. Sono venuto qua con una grande voglia, i miei compagni, il mister e lo staff sono bellissime persone, e abbiamo una grande voglia di iniziare il campionato. Ho militato nelle giovanili del Catanzaro, esordendo a 17 anni in serie C, poi sono stato acquistato dall’Empoli e quando ho saputo che interessavo al Siena ho detto subito di sì, senza pensarci due volte. A chi mi ispiro? Ad Evra, guardo spesso le sue partite ed i movimenti che fa. Questa preparazione sta andando bene, siamo tanti ragazzi nuovi: il mister spiega bene il suo modo di giocare e ce lo fa capire, cerchiamo di seguire le sue richieste. Non è facile vivere questo momento, con il campionato che non inizia e con i tanti allenamenti che facciamo senza giocare: abbiamo tanta voglia di iniziare questa stagione. Voglio dare il massimo, cerco di dare tutto in allenamento e cercherò di dare tutto anche in partita, migliorando ogni giorno sempre di più”.

