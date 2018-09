Cambio di programma per l’amichevole di domenica con la Ternana. La sfida non si giocherà più allo stadio Liberati di Terni ma si terrà allo stadio Artemio Franchi di Siena, sempre con orario d’inizio alle ore 20:30. Nelle prossime ore saranno comunicate le modalità della prevendita per l’acquisto dei biglietti.

L’articolo L’amichevole con la Ternana si giocherà all’Artemio Franchi sembra essere il primo su Robur Siena.