Mattia Aramu è un nuovo giocatore della Robur Siena. Attaccante classe 1995, Aramu arriva a titolo definitivo dal Torino e ha firmato con i bianconeri un contratto annuale. Cresciuto nelle giovanili del Torino, con cui ha esordito in serie A, ha collezionato 90 presenze in serie B con le maglie di Trapani, Livorno, Pro Vercelli e Virtus Entella, con 9 reti all’attivo. Aramu ha giocato in nazionale nell’Under 17, Under 18, Under 20 e Under 21, con più di 20 presenze con la maglia azzurra.

L’articolo Mattia Aramu nuovo giocatore bianconero sembra essere il primo su Robur Siena.