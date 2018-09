Mister Mignani ospite all’Istituto Tecnico Sallustio Bandini

Mister Michele Mignani ha partecipato questa mattina all’apertura dell’anno scolastico dei 180 ragazzi delle nove classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sallustio Bandini”. In particolare l’allenatore bianconero è stato ospite di “Siena, passato e presente”, la lezione magistrale del giornalista e storico Maurizio Bianchini. “E’ stato un piacere fare una chiacchierata davanti questi ragazzi, accettando l’invito della scuola e di Maurizio Bianchini – ha detto mister Mignani -. È stato per me divertente e piacevole, inoltre loro sono al primo giorno in una scuola nuova, quindi penso sia stata un’esperienza bella per tutti”. Foto: Agenzia Impress







