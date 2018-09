La società comunica che per la partita amichevole di domenica con la Ternana, in programma alle ore 20:30, per quanto riguarda i pass invalidi (ingresso gratuito) è necessario presentare apposita richiesta, in quanto non sono validi i pass stagionali. È possibile contattare la sede della Robur Siena allo 057746649 oppure tramite mail a info@robursiena.net.

