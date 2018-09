Russo: “Il nostro è un gruppo di grandissimi uomini”

Il difensore bianconero Michele Russo, ha fatto il punto della situazione a margine dell’amichevole contro lo Scandicci:

“Queste amichevoli servono, soprattutto per noi nuovi, per riuscire ad inserirsi nel migliore dei modi in un meccanismo già rodato dallo scorso anno, con tanti interpreti che sono arrivati a giocarsi la finale e con un allenatore che porta avanti un gioco nel quale dobbiamo inserirci il prima possibile. Cerchiamo di aiutarci a vicenda, di trasmetterci la rabbia e la voglia che abbiamo di fare un campionato da protagonisti. Non è facile in questo momento, è una situazione davvero surreale però ci deve interessare relativamente: dobbiamo portare avanti un lavoro e crescere nella condizione fisica, pensando il meno possibile a quello che succede fuori dal campo. La mia volontà è quella di dare una mano all’interno del campo e all’interno dello spogliatoio, inserendomi in un gruppo che è già composto da grandissimi uomini e da giocatori molto validi anche se giovani”.

