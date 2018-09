Anche per la stagione 2018/2019 bambini/e, ragazzi/e dai 5 ai 14 anni potranno essere protagonisti nelle partite casalinghe della Robur Siena. “Siamo una squadra,scendi in campo e divertiti con noi!” è il titolo dell’iniziativa che anche per questo campionato è stata realizzata dall’addetto agli arbitri Fabrizio Ernetti: i partecipanti accompagneranno la terna arbitrale portando il pallone al centro del terreno di gioco, un modo per sensibilizzare il mondo del calcio alla conoscenza e al rispetto delle regole. L’iniziativa prenderà il via dalla sfida casalinga con il Pisa (23 settembre), per poter aderire è necessario scrivere all’indirizzo info@robursiena.net specificando nell’oggetto “adesione iniziativa Siamo una squadra scendi in campo e divertiti con noi” e comunicando nome, cognome, luogo e data di nascita dei ragazzi e del genitore che li accompagna (è gradito l’inserimento di un recapito telefonico). (Foto: Fabio Di Pietro)











