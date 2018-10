Berretti: Pisa-Robur Siena 1-2

Seconda partita e seconda vittoria in campionato per la Berretti di mister Signorini. I bianconeri si sono imposti in trasferta a Pisa grazie alle reti di Fontana e Cecconi. Di seguito il tabellino del match

PISA: Iacoponi, Carrelli, Liberati, Petrosino (10’st Caradonna), Masetti (30’st Pieragnoli), Viti (1’st Landucci), Di Benedetto, Ruggiero (15’st Zefi), Panattoni (15’st Donati), Campigli, Salvaggio. All. Birindelli. A disp. Giannangeli, Fatticcioni, Galligani, Freschi, Fiaschi, Spadoni, Chiavacci.

ROBUR SIENA: Cefariello, Cecconi, Costaglione (42’st Seazzu), Fontana, Sersanti, Bonechi, Gafà, Anselmi (30’st Finucci), Guazzini, Perri (30’st Battistini), Cavallini (1’st Dami). All. Signorini. A disp. Comparini, Mbengue, Tortora, Biagini, Discepolo, Frosinini, Saventi.

Arbitro: Ferretti di Livorno. Assistenti: Gioffredi di Lucca e La Veneziana di Viareggio.

Marcatori: 3’pt Panattoni, 39’pt Fontana, 5’st Cecconi

Ammoniti: Costaglione





