Il capitano bianconero Dario D’Ambrosio, fresco di rinnovo contrattuale, ha incontrato i giornalisti in sala stampa: «A prescindere dal rinnovo, in questi anni a Siena mi sono sempre trovato bene, per me è un motivo di orgoglio proseguire con questa società, con questa maglia e con questa città. Dai quarti di finale dei playoff mi porto dietro questo piccolo infortunio, sembrava una cosa leggera invece è un infortunio noioso: sono a buon punto, sto procedendo con il programma di recupero e a breve dovrei tornare in campo. Siamo una squadra che ha bisogno di tempo e di carburare, le qualità comunque verranno fuori perchè ci sono e le abbiamo viste anche nell’ultimo match: siamo andati sotto 2-0 e poi abbiamo fatto la partita. C’è bisogno di tempo e di fiducia, è stata allestita una squadra con due elementi per ogni ruolo, e soprattutto in questa stagione dove giochiamo ogni tre giorni è importante, abbiamo ottimi ragazzi anche a livello umano. Sono arrivato a Siena con l’era Ponte, poi con il cambio societario sono arrivate delle persone che hanno dato stabilità alla società, mi trovo molto bene anche perchè sono persone serie e quando nel calcio lavori con persone serie e competenti hai fatto bingo, soprattutto in serie C non è semplice trovare persone del genere. Non è semplice questo campionato perchè stiamo rincorrendo non solo dal punto di vista della classifica e dal punto di vista della condizione fisica. La partita di domani? Giocare a Piacenza è sempre difficile, hanno 10 punti e comunque sono una squadra che può dare noia: dobbiamo cercare di andare in vantaggio e di fare risultato oltre la prestazione».

L’articolo D’Ambrosio: «Orgoglioso di proseguire in bianconero» sembra essere il primo su Robur Siena.