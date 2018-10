De Santis: «Farò di tutto per ripagare la fiducia che mi ha dato la Robur Siena»

Abbiamo fatto il punto della situazione con il difensore bianconero Eros De Santis:

«Le impressioni di questa esperienza in bianconero sono ottime, Siena è una bellissima società, una grande città con tifosi affezionati. Sicuramente siamo un’ottima squadra, costruita per fare grandi cose: daremo il 100%, il massimo, per riuscire a centrare i nostri obiettivi. Il nostro girone? Ci sono squadre forti che hanno avuto i nostri stessi “problemi” della vicenda ripescaggi, costruite per fare qualcosa di più della serie C, sono squadre attrezzate per fare bene come noi, faremo il massimo per battere anche queste squadre. L’Alessandria? Sicuramente è un avversario ostico, andiamo fuori casa e ce la metteremo tutta per dimostrare che siamo una grande squadra e che ce la possiamo giocare con tutte le squadre del campionato. A livello personale farò di tutto per ripagare la fiducia che mi ha dato la società, indubbiamente il percorso che ho fatto a livello giovanile con la Roma, fino ad arrivare a giocare in Primavera, è stato importante, me lo porterò per sempre dentro di me: sono stati anni bellissimi e ho dei bellissimi ricordi, adesso spero di far bene con il Siena per questa città».

