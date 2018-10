Robur: esordio per Berretti, Under 17 e Under 15. Amichevole per i Giovanissimi Professionisti

Iniziano in questo fine settimana gli impegni ufficiali del settore giovanile bianconero. La Berretti di mister Alessandro Signorini ospiterà domenica, alle ore 15 all’Acquacalda, la Pistoiese: i bianconeri sono nel girone C insieme a Albissola, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Lucchese, Olbia, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Torino e Virtus Entella.

L’Under 17 di mister Gill Voria sarà impegnata in trasferta domenica alle ore 15 a Vignanello contro la Viterbese Castrense, l’Under 15 di mister Stefano Argilli giocherà domenica alle ore 11 a Bassano in Teverina, sempre contro la Viterbese. Come nella passata stagione Under 17 e Under 15 affrontano le stesse squadre e hanno lo stesso calendario: sono già state disputate tre giornate, i bianconeri sono nel girone C con Arezzo, Arzachena, Carrarese, Lucchese, Olbia, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Rieti e Viterbese Castrense.

Infine i Giovanissimi Professionisti di mister Leonardo Pericoli affronteranno domenica in amichevole il Pontedera alle ore 11 all’Acquacalda. I piccoli bianconeri inizieranno il campionato domenica 14 ottobre con la sfida casalinga contro la Carrarese e sono inseriti nel girone E del quale fanno parte anche Arezzo, Empoli, Fiorentina, Livorno, Lucchese, Pisa, Pistoiese, Pistoiese B, Pontedera e Pontedera B.

