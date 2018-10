Giovanissimi Professionisti: Robur Siena-Livorno 3-5

Sotto un forte vento e una pioggia battente si è disputata questa mattina l’unica gara in programma della società bianconera nel fine settimana, la sfida dei Giovanissimi Professionisti con il Livorno, di scena all’Acquacalda. 3-5 il risultato finale, in rete per la Robur Mignani e De Dominicis (autore di una doppietta). Ecco il tabellino del match:

ROBUR SIENA: Baldi, Batoni, Pitti (53’ Cataldo), Scartoni, Pugliese (62’ De Carlo), Amaddii, Pecci (40’ Pianigiani), Pasqualetti (62’ Parri), De Dominicis, Mignani, Seghi. All. Pericoli. A disp. Nadalin, Pecciarini, Volentieri, Hilla, Forni.

LIVORNO: Tampucci, Trivelli (65’ Milano), Tantardini (46’ Luschi), Pacifico, Perrotta, Bombaci (62’ Marinari), Marcellino (35’ Quochi), Dancona (65’ Cittadini), Presta (62’ Costanzi), Menicagli, Mogavero (35’ Profumo). All. Brondi. A disp. Raigi.

Arbitro: Basili di Siena

Marcatori: 4’ Mogavero, 10’ Menicagli, 15’ Trivelli, 25’ Presta, 38’ Mignani, 42’ De Dominicis, 56’ Presta, 69’ De Dominicis.

Ammoniti: Pugliese, Scartoni, Dantona

