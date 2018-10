Gli impegni del settore giovanile nel fine settimana

Tre sfide in trasferta e una in casa: questo il programma delle giovanili bianconere per questo fine settimana.

La Berretti di mister Alessandro Signorini sarà di scena sabato alle ore 15 a Pontedera. Questa la classifica del girone C: Arezzo-Torino 9, Albissola-Cuneo-Robur Siena 6, Olbia 4, Carrarese-Arzachena 3, Lucchese 1, Virtus Entella-Pisa-Pistoiese-Pontedera 0.

L’Under 17 di mister Gill Voria giocherà domenica alle ore 15 ad Olbia. Questa la graduatoria: Pontedera 10, Arezzo 9, Pistoiese-Viterbese Castrense 8, Carrarese 7, Lucchese-Pisa-Rieti 6, Robur Siena-Olbia 4, Arzachena 1.

L’Under 15 di mister Stefano Argilli sarà di scena domenica alle ore 11 ad Olbia. Questa la classifica: Pontedera 12, Carrarese-Pistoiese 10, Robur Siena-Pisa 9, Arezzo 8, Viterbese Castrense 6, Olbia 4, Rieti 3, Lucchese 1, Arzachena 0.

I Giovanissimi Professionisti di mister Leonardo Pericoli sfideranno domenica alle ore 11 all’Acquacalda il Livorno. Questa la graduatoria: Fiorentina-Empoli-Pistoiese-Lucchese-Robur Siena 6, Livorno-Pontedera 3, Pistoiese B-Pisa-Pontedera B-Carrarese-Arezzo 0.

