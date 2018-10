Il fine settimana del settore giovanile

Dopo l’exploit delle quattro vittorie in altrettante partite disputate nello scorso settimana, il settore giovanile bianconero si prepara agli impegni del prossimo weekend. La Berretti di mister Signorini affronterà il Torino domenica alle ore 11 all’Acquacalda. Si tratta di uno scontro tra capoliste del girone C, questa la classifica: Torino-Arezzo-Robur Siena 6, Carrarese-Cuneo-Olbia-Albissola-Arzachena 3, Pistoiese-Pisa-Pontedera-Lucchese-Virtus Entella 0.

L’Under 17 di mister Gill Voria sarà impegnata domenica in trasferta alle ore 16 con il Rieti. Questa la graduatoria: Viterbese-Pistoiese 8, Carrarese-Pontedera 7, Arezzo 6, Rieti 5, Olbia 4, Robur Siena-Lucchese-Pisa 3, Arzachena 1. (I bianconeri hanno disputato solo 2 delle 5 giornate in programma).

Sfida in trasferta a Rieti anche per l’Under 15 di mister Stefano Argilli, domenica alle ore 14. Questa la classifica: Pontedera 12, Pistoiese 10, Carrarese 7, Robur Siena-Pisa-Viterbese 6, Arezzo 5, Rieti-Olbia 3, Arzachena-Lucchese 0. (I bianconeri hanno disputato solo 2 delle 5 giornate in programma).

I Giovanissimi Professionisti di mister Leonardo Pericoli, dopo la vittoria all’esordio con la Carrarese, saranno di scena domenica alle ore 11 in trasferta con il Pontedera per la seconda giornata di campionato.

