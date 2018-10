Robur: mister Mignani dopo derby con il Pontedera

Mister Michele Mignani in sala stampa ha analizzato il pareggio con il Pontedera:

“Sono abbastanza soddisfatto, era una partita che temevo e con il sorriso vi dico che abbiamo già fatto un passo avanti rispetto all’anno scorso, abbiamo preso un punto con il Pontedera mentre nello scorso campionato ne abbiamo presi zero in due partite. Ero curioso di capire come stava la squadra e di come poteva reagire a tutto quello che ha passato, e di vederla alla prima di campionato dopo tanto tempo che non giocava una partita ufficiale. Credo che la squadra sia partita bene, soprattutto nei primi 20-25 minuti, creando dei presupposti importanti per fare gol, poi ci hanno fischiato il rigore contro che devo rivedere con molta attenzione: in quella fase la squadra ne ha risentito e non ha finito benissimo il primo tempo. Potevamo far meglio anche l’inizio del secondo tempo, poi la squadra è cresciuta e ho visto una cosa molto importante: la voglia di vincere e di fare risultato, sarebbe stata una beffa se avessimo preso gol sull’occasione della loro traversa. Faccio i complimenti al Pontedera, le squadre che vengono a giocare qua ci mettono tanta voglia ed entusiasmo, ha coperto bene gli spazi e abbiamo avuto difficoltà in alcune fasi a trovare degli spazi in avanti, potevamo forzare di più alcune giocate. Chi è entrato dalla panchina ha dato un grande contributo alla squadra, con vivacità e lo spirito giusto. Abbiamo margini di miglioramento, dobbiamo crescere in consapevolezza e qualità, muovendo più velocemente la palla”.

