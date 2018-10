Mister Mignani: “Partita affascinante, stiamo bene”

Mister Michele Mignani ha presentato la partita con la Juventus U23:

“E’ la prima settimana in cui affrontiamo tre impegni, la squadra sta bene e abbiamo la possibilità di scegliere tra molti giocatori che sono pronti, quindi non abbiamo alcun tipo di problema per la gestione delle partite ravvicinate. Quella di domani è una partita affascinante perchè incontriamo la Juventus, è una squadra giovane e piena di piccoli talenti, con giocatori con qualità: essendo una squadra giovane può alternare partite di un certo livello ad altre di un altro tipo, sicuramente pero’ hanno un grande entusiasmo e vengono da una partita vinta con l’Arezzo nella quale hanno saputo soffrire e hanno portato a casa un ottimo risultato. Sarà una partita come sempre difficile, proveremo a fare il meglio di quello che possiamo. La squadra l’ho vista bene, aldilà del fatto che abbiamo collezionato quattro pareggi consecutivi, i ragazzi hanno fatto sempre la prestazione, e questo è l’aspetto che mi rende più sereno. Ovviamente dobbiamo cercare la vittoria e per farlo dobbiamo finalizzare di più e meglio quello che costruiamo”.

