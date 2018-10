Mister Mignani, Rossi e Aramu in sala stampa

Mister Michele Mignani ha commentato così in sala stampa il pareggio con l’Arezzo: “E’ stata una partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, dove il Siena ha fatto la partita e l’Arezzo, difendendosi, è ripartito con ordine. Nel secondo tempo è stata una partita con un senso solo, al Siena è mancato solo il gol. Nel primo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni, nella ripresa abbiamo avuto più occasioni, la squadra ha provato a vincere la partita in tutti i modi ed è mancato solo il gol, è normale che sia dispiacere e rammarico. La linea difensiva ha lavorato bene, non abbiamo rischiato niente, rispetto al Pontedera abbiamo fatto un passo in avanti. La squadra ha tenuto una buona intensità, siamo cresciuti fisicamente, abbiamo un sacco di partite ravvicinate e dobbiamo far crescere tutti i ragazzi visto che abbiamo una rosa con molte alternative”. Le parole del difensore Marco Rossi: “Abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo giocato contro una buona squadra che è venuta qua a darci battaglia, dobbiamo essere positivi e continuare a lavorare, siamo sulla strada giusta. In due partite non abbiamo subito gol, è una cosa importante: abbiamo giocatori di grande qualità in avanti, il gol arriverà. A livello difensivo abbiamo concesso pochissimo, è ovvio ci ha facilitato la doppia espulsione. Alessandria? Partita difficile, andiamo là per vincere”. Infine le parole del numero 10, Mattia Aramu: “Sto raggiungendo la condizione che piace a me, non facevo 90 minuti da fine maggio: sto bene fisicamente, mi piace trovare lo spazio che lasciano gli avversari, non cambia molto il ruolo. Oggi è mancato solo il gol, abbiamo creato diverse occasioni, è mancata la ciliegina sulla torta”.

