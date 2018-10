Prevendita dei biglietti per Alessandria-Robur Siena

Attiva la prevendita per la partita di domenica 14 ottobre alle ore 16:30 al Moccagatta contro l’Alessandria. Il circuito di vendita è Vivaticket (vivaticket.it), è possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti fino alle ore 19 di sabato 13 ottobre al costo di 10 euro compresi i diritti di prevendita. Il giorno della partita non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. E’ possibile acquistare i biglietti online sul sito www.vivaticket.it e nei seguenti punti vendita della provincia di Siena:

Albergo Ristorante Il Marzocco indirizzo: piazza Savonarola, 18 Montepulciano telefono: +39 0578 757262 email: albergoristoranteilmarzoccosi@gmail.com

Il Chiasso Largo indirizzo: via Rinaldini,7/9 Siena telefono: +39 0577 40136 email: info@ilchiassolargo.it orari: Lun-Ven: 07.30/20.00 Sab: 07.30/13.30 15.00/20.00 Dom: 09.30/13.30 15.00/20.00

Pampampugia Viaggi indirizzo: via Trieste, 112 Sinalunga telefono: +39 0577 624348 email: mariagrazia@pampampugiaviaggi.it orari: Lun-Ven: 09.00/12.30 16.00/19.00 Sab: 09.00/12.30 Dom: chiuso

Rasenna Viaggi e Turismo indirizzo: via Mazzini, 22/24 Torrita di Siena telefono: +39 0577 686318 fax: +39 0577 686443 email: info@rasenna.it orari: Lun-Ven:09.30/12.30 15.30/19.30 Sab:09.30/12.30 16.00/19.00 Dom:chiuso



