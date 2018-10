Attiva la prevendita per la partita di domenica 21 ottobre alle ore 16:30 al Moccagatta di Alessandria contro la Juventus U23. Il circuito di vendita è Listicket (www.listicket.com), è possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti fino alle ore 19 di sabato 20 ottobre al costo di 10 euro (5 euro per donne e Under 20). Il giorno della partita non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. E’ possibile acquistare i biglietti online sul sito www.listicket.com e nei seguenti punti vendita della provincia di Siena:

Tabaccheria Il Chiasso Largo, Via Rinaldini 7, Siena. Tel 0577/40136

Tabaccheria Narghilè, Via Aretina 6, Siena. Tel 0577/247641

Tabaccheria Scacciapensieri, Via Nazareno Orlandi 6, Siena. Tel 0577/334040

Tabaccheria Panfili, Via Fiorentina 8, Siena. Tel 0577/41619

L’articolo Prevendita Juventus U23-Robur Siena sembra essere il primo su Robur Siena.