Un progetto sposato sin dall’inizio, dalla stagione 2016/2017, con l’adozione della squadra della Virtus Bagnolo. Alla famiglia bianconera da questo campionato si legano anche i ragazzi de Le Bollicine, che sono pronti per iniziare la loro avventura con le maglie della Robur Siena. Oggi pomeriggio allo stadio Artemio Franchi il vice presidente Federico Trani e il direttore marketing Vincenzo Federico hanno consegnato le maglie ad alcuni rappresentanti della squadra. “È un grande piacere accogliere nella nostra famiglia i ragazzi de Le Bollicine – afferma la presidente Anna Durio – La nostra intesa è nata nella scorsa stagione quando abbiamo sostenuto la raccolta fondi per Casa Clementina e quando ho assistito al torneo ‘Un goal per un sorriso’. Sono sempre più convinta che il calcio debba recitare un ruolo fondamentale per il sociale, e spero nel nostro piccolo di poter dare un segnale importante con queste iniziative”.

L’articolo Si allarga la famiglia bianconera: benvenuti ai ragazzi de Le Bollicine sembra essere il primo su Robur Siena.