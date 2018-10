Siena, Zanon: “Girone difficile che ci dà stimoli maggiori”

Il difensore bianconero Luca Zanon ha fatto il punto della situazione prima dell’allenamento di oggi:

“Finalmente è arrivato anche il nostro momento per iniziare il campionato, abbiamo aspettato tanto, anzi troppo. La partita con il Pontedera? La prima dopo una lunga attesa, ci sono buone sensazioni perché abbiamo una grande voglia di fare e lo abbiamo dimostrato, purtroppo non è arrivata la vittoria pero’ siamo sulla strada giusta. Stiamo lavorando per la partita di domenica, vogliamo farci trovare pronti. Le mie caratteristiche? Mi piace molto attaccare anche se sono un difensore, ho tanta corsa, mi piace spingere ed arrivare sul fondo e crossare. Siamo un bel gruppo e credo che anche per questo ci leveremo delle belle soddisfazioni quest’anno. Da questa stagione mi aspetto di crescere, spero di trovare continuità e speriamo di riuscire a fare le cose in grande. Siamo in girone difficile e questo ci darà maggiori stimoli, ci divertiremo quest’anno”.

L’articolo Zanon: “Girone difficile che ci dà stimoli maggiori” sembra essere il primo su Robur Siena.