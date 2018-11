22 convocati per la sfida con la Lucchese

Mister Michele Mignani ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani con la Lucchese (ore 16:30, stadio Porta Elisa). Di seguito l’elenco: Aramu, Arrigoni, Brumat, Cefariello, Cianci, Contini, Cristiani, D’Ambrosio, De Santis, Di Livio, Fabbro, Gliozzi, Guberti, Imperiale, Nardi, Romagnoli, Rossi, Russo, Sbrissa, Sersanti, Vassallo, Zanon. Prima convocazione per Alessandro Sersanti, centrocampista classe 2002 della Berretti, che vestirà la maglia numero 30.

Bulevardi non è ancora a disposizione: rientrato parzialmente in gruppo all’inizio della settimana, il numero 8 bianconero si è dovuto fermare per il ritorno di un fastidio all’ileopsoas destro, da lunedì tornerà ad effettuare un lavoro differenziato programmato. Indisponibile Gerli: il numero 16 ha accusato un problema muscolare al retto femorale destro e la prossima settimana sarà sottoposto ad esami diagnostici. Belmonte prosegue nel suo lavoro differenziato programmato di potenziamento al ginocchio destro. Infine Cesarini continua il suo percorso di recupero che lo porterà a rientrare in gruppo tra due/tre settimane.

