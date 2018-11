Mignani: “Vogliamo una partita di intensità e qualità”

Mister Michele Mignani ha presentato in conferenza stampa la partita di domani con il Gozzano:

“E’ difficile dire se questa pausa è stata positiva o meno, certamente ci ha permesso di recuperare un po’ di energie perché avevamo fatto tre partite in otto giorni, come le altre squadre. E’ inutile stare a ribadire quello che ci siamo detti dalla fine di settembre, quando con ansia aspettavamo che arrivasse qualcosa di diverso. Ora ci concentriamo sulla partita di domani, difficile come tutte perché c’è molto equilibrio e tutti possono vincere con tutti. Il Gozzano è una squadra neopromossa, con l’entusiasmo che ne deriva, è una squadra fisica che giocando in casa cercherà di fare il massimo contro il Siena, che nella scorsa stagione ha affrontato la finale dei playoff e viene vista come una squadra forte, quindi ci metterà qualcosa in più. Dobbiamo concentrarsi sul nostro obiettivo, che è quello di fare bene, di lavorare di partita in partita, di settimana in settimana, sappiamo che ci sarà poco tempo per lavorare e questo ci toglierà un po’ di qualità, pero’ con grande serenità andiamo a giocarci la partita di Gozzano. Purtroppo in questo momento sotto certi aspetti non abbiamo grosse alternative in alcuni reparti, pero’ i ragazzi a disposizione stanno bene: lo spirito deve essere quello giusto, quello di provare a fare una partita di grande intensità e qualità. La vittoria? La cerchiamo dalla prima partita e probabilmente la cerca anche il Gozzano. Mi ripeto sottolineando che secondo me avremmo meritato di avere qualche punto in più: la vittoria la cerchiamo, non deve essere un’ossessione pero’ dobbiamo volerla con tutti noi stessi”.

