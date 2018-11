Mister Michele Mignani: “Siamo dispiaciuti. Dobbiamo resettare e dobbiamo fare meglio”

Mister Michele Mignani ha commentato così in sala stampa la sfida con il Gozzano: “Non cambia molto andare a fare la valutazione sugli episodi, sappiamo benissimo che le partite sono decise dagli episodi e noi siamo stati ingenui in due occasioni, che ci sono costate il rigore. Se continuiamo a commettere degli errori probabilmente faremo fatica a vincere le partite. Abbiamo provato a giocare, per la prima volta siamo andati in vantaggio, dopo l’ingenuità sul rigore siamo rientrati nel secondo tempo con lo spirito giusto: l’obiettivo era quello di provare a vincerla, pur sapendo che era una partita difficile perché il Gozzano è una squadra tosta e fisica, poi abbiamo subito il secondo rigore e non siamo riusciti a rimetterla in piedi pur cercando di spingere e di proporci in area di rigore avversaria. Non possiamo permetterci di commettere certi errori altrimenti continueremo a fare pochi punti. Probabilmente in questa fase non capiamo i momenti della partita, il Gozzano ha fatto meno errori di noi anche se ha tenuto meno la palla ed è stato meno nella metà campo avversaria, però ha sfruttato le nostre indecisioni. Che sia una stagione particolare l’abbiamo detto e ridetto, oggi però eravamo in 11 contro 11 in un campo con 2 porte, un pallone e l’arbitro e dovevamo fare meglio. Dobbiamo fare meglio se vogliamo guadagnare posizioni in classifica, se non riusciamo a scrollarci di dosso un po’ di paura faremo fatica. Siamo dispiaciuti, dobbiamo resettare, non è una situazione gravissima perché abbiamo giocato solo sei partite di campionato, credo e spero che con il lavoro si possa raddrizzare e rimettersi in piedi già dalla prossima partita”.

