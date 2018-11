Mister Michele Mignani verso la sfida con il Pisa: “Abbiamo grande fiducia”

Mister Michele Mignani, al termine della seduta di rifinitura che si è tenuta all’Acquacalda, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani con il Pisa:

“Rigiochiamo subito, da una parte è un bene perché ci ributtiamo subito in una partita ufficiale, da una parte è un male perché se hai la possibilità di preparare le partite hai più vantaggi, ma è così anche per gli avversari. I ragazzi fisicamente stanno bene, anche chi ha giocato 90 minuti con il Gozzano è arrivato in fondo senza problemi. Il derby? È più facile prepararlo sotto l’aspetto psicologico anche se dal mio punto di vista la squadra non è mancata sotto questo aspetto nelle altre partite, abbiamo sempre messo in campo il carattere fino al 90esimo. Il Pisa? È forte, ha mantenuto buona parte della squadra dello scorso anno, ha giocatori importanti per la serie C, qualcuno ha fatto categorie superiori, però saremo 11 contro 11 e partiremo dallo 0-0 quindi abbiamo grande fiducia. I risultati fino a questo momento non sono in linea con quanto ci aspettavamo, dobbiamo dimostrare con i fatti che vogliamo fare punti”.

