Mister Mignani e Sbrissa post Pro Patria-Robur Siena

Mister Michele Mignani ha commentato così in sala stampa la partita con la Pro Patria:

“Il primo tempo è stato molto combattuto, il campo non aiutava a giocare un gran calcio ed era abbastanza pesante. Il primo tempo è stato equilibrato, dopo il nostro gol abbiamo perso le distanze, abbiamo rischiato un po’ sulle palle buttate alle spalle della nostra linea difensiva. Nella ripresa ci siamo messi a 3 dietro, nel momento in cui stavamo gestendo la partita abbastanza bene abbiamo preso un gol evitabile, pero’ alla fine il risultato è giusto, lo dobbiamo accettare. Abbiamo preso un punto che ci fa muovere la classifica e ci prepariamo per la prossima. Arrigoni? Ha interpretato molto bene il ruolo, ha dato tempi di gioco, qualità alle giocate e grande agonismo, ha fatto un’ottima partita. Giocando ogni tre giorni era giusto far riposare qualcuno, dobbiamo ancora crescere perchè adesso non siamo ancora ne’ carne ne’ pesce, non abbiamo la possibilità di recuperare in settimana perchè dobbiamo pensare a recuperare più che ad allenarsi. Dobbiamo cercare di guardare le cose positive, commettere meno errori, ed essere più puliti nella gestione della palla, anche se stasera non era facile viste le condizioni del campo. L’Entella? E’ una squadra forte, attrezzata per fare un campionato diverso e fino all’ultimo ci ha sperato, in questo momento sta tritando tutte le squadre che incontra. Deve diventare una partita stimolante, dove crediamo di poter far male all’Entella, ho la convinzione che ci preparemo per fare una grande partita”.

Questo invece il commento del centrocampista Giovanni Sbrissa:

“Quella di oggi era una partita molto fisica, che secondo me abbiamo interpretato bene sin dall’inizio, abbiamo cercato subito di metterli sotto, di fare gol e di far nostra la partita. Abbiamo avuto alcune occasioni per sbloccarla e poi ci siamo riusciti, nel secondo tempo inizialmente abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare ma sfortunatamente non ci siamo riusciti. Abbiamo subito il gol del pareggio e poi abbiamo reagito bene, cercando la vittoria fino alla fine. Mi sento benissimo nonostante oggi, come ho detto prima, il campo era pesante: mi sono divertito, è mancata solo la vittoria e per questo sono rammaricato. Siamo partiti con il 4-3-1-2 e sono arrivato al tiro un paio di volte potendo spingermi un po’ piu’ in avanti, nel secondo tempo con il 3-4-1-2 ho svolto un ruolo più di copertura, pensando a far ripartire l’azione, mi trovo bene in tutti e due i moduli. L’Entella? Non vedo l’ora di giocare domenica, ognuno di noi ha voglia di dimostrare che siamo una grande squadra, anche noi siamo attrezzati e abbiamo tanti giocatori di qualità: sarà uno scontro alla pari, già nello spogliatoio ho visto carichi tutti i ragazzi”.

