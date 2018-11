Le maglie della Berretti della Robur Siena, dalla partita di sabato, saranno arricchite dallo sponsor Pampaloni, concessionaria Renault con sede a Siena in Via Massetana Romana e a Poggibonsi in Via S. Gimignano. “Siamo felici ed orgogliosi – dichiara Simone Conti, Responsabile vendite della Concessionaria Pampaloni – di affiancare per la prima volta il Logo Pampaloni alle divise della Berretti come main sponsor. Il legame con la società bianconera va consolidandosi nel tempo, grazie soprattutto all’ottimo lavoro e agli ottimi rapporti con l’ufficio marketing diretto da Vincenzo Federico. L’entusiasmo, la tenacia e l’innovazione sono le caratteristiche principali che da sempre ci contraddistinguono sul territorio senese, le stesse caratteristiche che accompagnano la Robur nel raggiungimento dei propri obiettivi. Per questi motivi la Concessionaria Pampaloni ha deciso con immenso piacere di rinnovare ed ampliare la collaborazione e il supporto alla Robur Siena, fiduciosa di poter ottenere grandi soddisfazioni”. Le maglie con lo sponsor Pampaloni “esordiranno” sabato alle ore 14:30 in trasferta contro la Carrarese: “Ringraziamo la Concessionaria Pampaloni – aggiunge Vincenzo Federico, direttore marketing Robur Siena – per il sostegno e per l’entusiasmo con i quali ha scelto di accostare il proprio nome alla Berretti. Si consolida un rapporto fatto di stima reciproca, ambizione e determinazione nel lavoro quotidiano”. (Foto: Fabio Di Pietro)

Completando il quadro degli impegni del settore giovanile, l’Under 17 e l’Under 15 ospiteranno domenica all’Acquacalda l’Arezzo, le sfide inizieranno rispettivamente alle 15 e alle 11; i Giovanissimi Professionisti saranno impegnati infine in trasferta sabato alle ore 15 contro la Lucchese.

L’articolo Pampaloni nuovo sponsor della Berretti sembra essere il primo su Robur Siena.