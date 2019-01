Vittorie per Under 17 e Giovanissimi Professionisti, sconfitta per l’Under 15

L’Under 17 ha vinto 2-0 in trasferta con il Pisa, grazie ad una doppietta di Mignani (20esima rete in campionato). Il tabellino:

PISA: Barsotti, Fischer, Tammaro, Rossi, Vannozzi (30’st Nigi), Macchi, Tramacere (22’st Pierucci), Borriello (30’st Cannas), Gargini, Meta (14’st Dalle Luche), Fagni (22’st Sibilio). All. Paffi. A disp. Silvestri, Tescione, Pinna

ROBUR SIENA: Petrucci, Saventi, Basilicata, Abazi, Danielli (1’st Hoxaj), Sisinni, Scali (20’st Barontini M.), Sestini, Mignani (32’st Tiberi), Arigó, Sarno (20’st Borgognoni). All. Voria. A disp. Marcocci, Barontini P., Hodza.

Arbitro: Nannipieri di Livorno

Assistenti: Abbinante di Pisa e Mancuso di Pisa

Marcatori: 15’st Mignani, 16’st Mignani

Ammoniti: Saventi, Scali, Borgognoni, Hoxhaj, Tammaro, Tramacere, Rossi

L’Under 15 è uscita sconfitta per 2-0, sempre contro il Pisa. Questo il tabellino:

PISA: Colucci, Turino, Ceccanti, Del Pecchia, Lelli, Provinzano, Benedini (47’st Passoni), Signorini (58’st Lioci), Stigliano (58’st Nannetti), Montagnani (47’st Kazazi), Matteoli (66’st Volpi). All. Lisuzzo. A disp. Di Pietro, Innocenti, Giorgi, Balducci.

ROBUR SIENA: Filippis, Casini C. (63’st Sonnini), Ionescu (36’st Moruzzi), Simi (36’st Imperato), Mezzasoma, Pomi (63’st Ricciotti), Majuri (53’st Casini V.), Dema, Galli, Ghilli (43’st Barbera), Bonechi (53’st Lombardi). All. Argilli. A disp. Trapassi, Bifini.

Arbitro: Cravini di Livorno

Ammoniti: Montagnani, Turini, Passoni, Mezzasoma, Galli, Barbera

Espulsi: Turini, Lelli

Marcatori: 28’pt Matteoli, 74’st Kazazi

I Giovanissimi Professionisti hanno vinto 3-1 in casa con il Pontedera (rete di Cervone e doppietta di Seghi). Questo il tabellino:

ROBUR SIENA: Pignattai, Batoni (60’st Forni), Pitti, Scartoni, De Carlo (50’st Pecci), Hilla, Cervone, Pasqualetti (52’st Amaddii), De Dominicis (60’st Fineschi), Mignani, Seghi. All. Pericoli. A disp. Nadalin, Cataldo, Pianigiani.

PONTEDERA: Strambi, Gattai (50’st Martini), Ambrosio (36’st Carcione), Cantini, Del Bono (50’st Tosi), Barbafieri, Cecconi (50’st Del Corso), Zucchelli (59’st Zucchelli), Filì, El Youssefi (50’st Canu), Bamba (50’st Accordino). All. Creanza. A disp. Bertelli, Ferretti.

Arbitro: Belli di Siena

Marcatori: 13’pt El Youssefi, 25’pt Cervone, 27’pt Seghi, 53’st Seghi

Ammoniti: Cecconi, Canu

