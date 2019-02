Arrigoni e mister Mignani al termine della partita con l’Arezzo

Tommaso Arrigoni, autore del gol che ha completato la super rimonta bianconera, ha commentato così la partita in sala stampa: “Abbiamo vissuto 10 minuti di pura follia, la partita sul 3-0 era finita, abbiamo trovato un episodio a nostro favore e da quel momento nella nostra testa è scattato qualcosa di grande, soltanto una grande squadra ha una reazione del genere. Ribaltare la partita dal 3-0 al 3-3, rischiando magari anche di vincerla, è qualcosa di incredibile. E’ stato un bel gol, non era facile, è andata bene e sono contento perchè abbiamo ripreso questa incredibile partita. Dobbiamo essere concentrati tutta la partita, abbiamo preso tre gol stupidi ed evitabili, dobbiamo migliorare e sicuramente analizzeremo gli errori insieme al mister”.





Le parole di mister Michele Mignani: “E’ stata una partita strana, nel primo tempo è stata abbastanza in equilibrio anche se l’Arezzo ha fatto meglio sicuramente nella gestione della palla, approfittando di qualche errore nostro ed andando al riposo con due gol di vantaggio. Anche noi avevamo avuto l’opportunità di segnare in un paio di occasioni. Nel secondo tempo l’Arezzo ha gestito il vantaggio con serenità e calma, il Siena pero’ ha alzato il ritmo e ha creduto fino in fondo di poterla pareggiare. La squadra anche sul 3-0 ci ha creduto, ha spinto, non ha mollato e ha provato a fare gol. Stiamo facendo un buon campionato, dobbiamo migliorare alcune cose perchè, per esempio, nelle ultime partite abbiamo subito troppi gol, e chi vuole stare in cima alla classifica non può permetterselo”.

