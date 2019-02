Il match Olbia-Robur Siena a metà prezzo su Eleven Sports

La partita tra Olbia-Robur Siena, in programma mercoledì 20 febbraio allo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà visibile su Eleven Sports con il 50% di sconto, ovvero ad 1.99 € anziché a 3.90 €. L’iniziativa è nata dall’accordo tra l’ufficio marketing della Robur Siena e quello di Eleven Sports, nell’ambito della trasferta più impegnativa da affrontare per i tifosi bianconeri, trattandosi in particolare di un impegno infrasettimanale. Per aderire alla promozione è necessario collegarsi a www.elevensports.it/acquista/serie-c-promo ed inserire il codice SIENA199.

