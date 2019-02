Mignani: “A Pistoia aggressivi, per sviluppare le nostre trame di gioco”

Mister Michele Mignani ha presentato in conferenza stampa la partita di lunedì contro la Pistoiese: “Ad Olbia non abbiamo potuto fare la partita che volevamo, ci siamo adattati alle condizioni del campo e alla nostra situazione. A Pistoia cercheremo di essere aggressivi, di far giocare meno possibile la Pistoiese e sviluppare le nostre trame di gioco. La continuità di risultati permette sempre di migliorare la classifica, incrementiamo autostima, fiducia, ce la possiamo giocare con tutti. Trovo assurdo che ci vengano tolti i punti di una partita che abbiamo giocato e che ci vengano dati i punti di una partita che non abbiamo giocato, mi sembra un paradosso: possiamo solo adeguarci a quello che viene fatto”. (Foto: Sandro Giordano)

