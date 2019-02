Mister Mignani post Cuneo-Robur Siena

Mister Michele Mignani ha commentato così in sala stampa il pareggio per 1-1 nella trasferta di Cuneo: “Nel complesso è stata una buona prestazione, temevmo che il campo non ci concedesse di giocare, abbiamo fatto i primi 15 minuti non come siamo abituati a fare pero’ era giusto approcciare la partita in questo modo. Con il passare dei minuti la squadra ha iniziato a muovere la palla con una discreta qualità, nel momento in cui il Cuneo si è abbassato con una ripartenza ci ha fatto gol. La squadra secondo me ha reagito, non si è disunita e ha pareggiato meritatamente, provando a spingere nella seconda parte di gara per cercare di vincere la partita, esponendosi ad un paio di contropiedi. Abbiamo avuto l’occasione con Vassallo per vincerla. Prima del pareggio il Cuneo ha approfittato del fatto che a volte ci siamo sbilanciati e ci ha beccato un paio di volte in contropiede sulla destra, pero’ è anche vero che la palla la stavamo gestendo noi, la partita la stavamo facendo noi ed il Cuneo si stava difendendo. E’ una caratteristica della nostra squadra quella di crescere nel seconfo tempo, stiamo bene fisicamente: per le nostre caratteristiche questo certamente non è uno dei campi migliori, all’inizio la squadra si è adattata poi ha percepito che il Cuneo si era abbassato e che c’era la possibilità di muovere la palla. Nel primo tempo abbiamo provato un paio di volte a calciare da fuori, nel secondo tempo abbiamo provato a vincere la partita. Ci teniamo questo punto, lo mettiamo nella nostra classifica anche se eravamo venuti qua per vincere. Andiamo avanti, prepariamo la prossima partita con entusiasmo e con la consapevolezza che nel nostro percorso ci sono anche partite come questa”.

