Chiossi: “Daremo sempre il 110%, cercando di fare più punti possibile”

Prime parole in bianconero per il centrocampista Federico Chiossi: “Sono cresciuto nel Modena, dove ho fatto tutta la trafila delle giovanili fino a giocare in prima squadra in serie C a 17 anni, poi sono stato acquistato dall’Atalanta: in estate ho avuto un infortunio e poi sono arrivato in prestito qua. Una delle mie caratteristiche è la duttilità, mi piace giocare da mezzala ma anche come regista o in un centrocampo a 2. Ho avuto subito un’ottima impressione sia per la società, che è strutturata molto bene e non ti fa mancare nulla, che per il gruppo, molto sano, mi sono ambientato molto bene. Stiamo facendo il giusto cammino in questo campionato, è molto difficile perché ci sono squadre fortissime come l’Entella. È presto per dire quali saranno le sorti del campionato considerando ancora i recuperi da giocare, sicuramente proveremo a dare il 110% in ogni partita, cercando di fare più punti possibile. Essendo in una squadra forte ed essendo tra i più giovani il mio obiettivo è di crescere in allenamento, impegnarmi al massimo e raccogliere più presenze possibile, imparando tanto dai più esperti. Con il Gozzano mi aspetto una partita tosta perché in questo campionato non ci sono squadre che ti regalano punti, daremo tutto per vincere e conquistare i tre punti”.

