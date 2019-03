Sconfitta per l’Under 17, vittoria per l’Under 15

L’Under 17 di mister Gill Voria ha perso 2-3 in casa con il Rieti, di Hodza e Borgognoni le reti bianconere. L’Under 15 di mister Stefano Argilli invece ha battuto 4-2 il Rieti, a segno Galli, Pomi, Ghilli e Morosi.

Il tabellino dell’Under 17:

ROBUR SIENA: Petrucci (24’st Marcocci), Saventi (1’st La Rosa) Barontini P. (24’st Tiberi), Basilicata, Danielli (1’st Hoxhaj), Abazi (18’st Sisinni), Scali (1’st Perrella), Sestini, Mignani, Arigó (1’st Borgognoni), Hodza. All. Voria. A disp. Mencacci.

RIETI: Conti, Aceti (38’st Cotumaccio), Bonifazi, Celesti, Nallo, Mosella, Vangone (40’st Belli), Falillo (38’st De Santis), Andreoni, Bernardini (40’st Zagaria), Bonis. All. Pagliarini. A disp.

Arbitro: Luddi di Firenze

Assistenti: Cerofolini di Arezzo e Grassi di Arezzo

Marcatori: 23’pt Andreoni, 28’pt Bonis, 8’st Hodza, 18’st Mosella, 42’st Borgognoni.

Ammoniti: Borgognoni, La Rosa, Mignani, Andreoni, Mosella, Vangone, Celesti, Conti, Cotumaccio

Espulsi: Abazi

il tabellino dell’Under 15:

ROBUR SIENA: Filippis, Mezzasoma, Casini C., Ionescu (36’st Moruzzi), Sonnini (36’st Morosi), Barbera, Majuri (48’st Ghilli), Dema (60’st Casini V.) Galli (60’st Hagbe Hagbe), Pomi (64’st Imperato), Bonechi (48’st Bifini). All. Argilli. A disp. Viti, Radi.

RIETI: Paris F., Ilarita, Sfeza, Mostarda, Conti, Dyina (56’st Paris) D’Avanzo, Fiore, De Angelis (4’st Andreoni), Nunzi, Pirozzi. All. De Santis. A disp. Miluzzi, Grassi, Di Marzo, Grassi.

Arbitro: Bordo di Grosseto

Ammoniti: Pomi, Moruzzi

Espulsi:

Marcatori: 10’pt D’avanzo, 32’pt Galli, 51’st Pomi, 65’st Ghilli, 68’st D’Avanzo, 69’st Morosi.

