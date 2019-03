Robur: sconfitte per U17 e U15, vittoria per i Giovanissimi

L’Under 17 di mister Gill Voria ha perso 3-1 in casa con il Pontedera, a segno Mignani. Il tabellino:

ROBUR SIENA: Petrucci, Basilicata, La Rosa, Abazi, Danielli (1’st Sestini), Scali (9’st Hoxhaj), Saventi, Perrella (22’st Hodza), Mignani, Arigó, Borgognoni. All. Voria. A disp. Marcocci, Sisinni, Barontini P., Tiberi, Barontini M., Mencacci.

PONTEDERA: Orsini, Pagliai G., Pagliai N., Guidi, Gamberucci, Orsucci, Prunetti, Semboloni, Tersigni (45’st Padrini), Boldrini (37’st Bartoli), Ortu (22’st Natali). All. Caponi. A disp. Vigilucci, Maggiorelli, Bertolini, Sparta, Massa.

Arbitro: Panduraru di Arezzo

Assistenti: Liberatori di Arezzo e Marconi di Arezzo

Marcatori: 10’pt Mignani, 44’pt Tersigni, 10’st Boldrini, 37’st Tersigni

Ammoniti: Ortu, Semboloni, Arigó, Mignani

L’Under 15 di mister Stefano Argilli ha perso 3-2 in casa con il Pontedera, doppietta di Galli per i bianconeri. Il tabellino:

ROBUR SIENA: Filippis, Moruzzi (60’st Imperato), Casini C. (36’st Dema), Mezzasoma, Simi, Barbera (55’st Casini V.), Morosi (60’st Sonnini), Pomi (46’st Hagbe Hagbe), Galli, Ghilli (55’st Lombardi), Bifini (46’st Bonechi). All. Argilli. A disp. Trapassi, Ionescu.

PONTEDERA: Borghini, Braccini (47’st Lebbiati), Innocenti, Magozzi, Colombini, Di Bella, Nacci (36’st Del Carlo), Martuccii (63’st Dushku), Tocchini, Scarpa (67’st Bartolini), Romei (36’st Checchi). All. Daybó. A disp. Frangioni, Fiorito, Ricciarelli.

Arbitro: Fabbri di Arezzo

Ammoniti: Ghilli, Simi

Marcatori: 16’pt Tocchini, 19’st Galli, 41’st Scarpa, 50’st Galli, 65’st Scarpa.

I Giovanissimi Professionisti di mister Leonardo Pericoli ha vinto 2-0 in trasferta con l’Arezzo, decisiva la doppietta di De Dominicis. Il tabellino:

AREZZO: Ermini J. (60’st Ermini S.), Gori (40’st Scichilone), Tistarelli (36’st Kakaci), Parisi, Suzzi, Acciai, Barbagli (22’pt Casagni), Luconi, Bartoli (45’st Giovane), Sobhy (60’st Salvi), Stopponi. All. Passalacqua. A disp. Gnocchi, Saputo, Chianini.

ROBUR SIENA: Nadalin, Batoni, Pitti, Scartoni, De Carlo (36’st Pecci), Amaddii (50’st Cervone), Pasqualetti (61’st Cataldo), Pugliese, De Dominicis (60’st Forni), Hilla (62’st Parri), Seghi (60’st Fineschi). All. Pericoli. A disp. Pignattai, Pianigiani, Volentieri.

Arbitro: Paolini di Arezzo

Marcatori: 14’pt De Dominicis, 30’pt De Dominicis

