L’Under 15 vince il “Renzo Trovò”

L’Under 15 di mister Stefano Argilli ha vinto il “Renzo Trovò”, che si è disputato nel fine settimana a Paganico e Campagnatico. I bianconeri hanno battuto in semifinale 6-0 il Paganico (doppiette di Radi e Bifini, reti di Ricciotti e Hagbe Hagbe) e ha trionfato in finale 4-0 con il Sauro Grosseto (doppietta di Radi, reti di Bonechi e Ionescu). Filippis è stato premiato come miglior portiere, Bifini come miglior giocatore e Radi come capocannoniere. Sempre l’Under 15, nel triangolare organizzato dalla UC Giovani Via Nova, ha perso 1-0 con il Livorno e vinto 2-1 con la Pistoiese (reti di Ghilli e Barbera). I Giovanissimi Professionisti infine hanno partecipato al 34esimo Memorial Pietro Martinelli, pareggiando 1-1 con il Pontedera (rete di Pianigiani) e perdendo con la Pistoiese 2-0.













