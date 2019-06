Massimo Gazzoli, preparatore dei portieri bianconero nella stagione 2018-2019, lascia la Robur per trasferirsi ad una società di categoria superiore. La società bianconera ringrazia Massimo per il contributo dato nello scorso campionato, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano, e gli formula i migliori auguri in vista della futura esperienza in serie B. “Ringrazio di cuore la società per questo anno trascorso insieme. – dichiara Gazzoli- Saluto calorosamente tutto l’ambiente bianconero ed i tifosi”.

L’articolo Termina il rapporto con Massimo Gazzoli sembra essere il primo su Robur Siena.