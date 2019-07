Per il primo turno di Coppa Italia i bianconeri affronteranno all’Artemio Franchi domenica 4 agosto (orario da stabilire) il Mantova. In caso di passaggio del turno sfida in trasferta domenica 11 agosto con il Pescara.

