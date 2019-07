La Robur si prepara ad accogliere il calcio femminile

Come annunciato nell’intervista dello scorso 25 giugno dal vice presidente Federico Trani, la Robur Siena si prepara ad accogliere nella propria famiglia il calcio femminile. A tal proposito domenica 14 e lunedì 15 luglio si terrà all’Acquacalda un doppio “open day” riservato al settore giovanile, al quale daranno il loro contributo anche i tecnici bianconeri della sezione maschile ed alcune ragazze che hanno già avuto esperienze in prime squadre. «Saranno due pomeriggi di divertimento – afferma la presidente Anna Durio – che faranno da apripista alla nostra esperienza con il calcio femminile, alla quale teniamo in particolar modo. Ci mettiamo a disposizione per tutte le ragazze che si vogliono avvicinare al calcio o che si sentono onorate di intraprendere questa nuova strada bianconera. Con particolare piacere accoglieremo come madrine dell’iniziativa la vice presidente della Lega Pro Cristiana Capotondi e la calciatrice Riana Nainggolan».

