Matteo Serrotti è un nuovo giocatore bianconero. Il centrocampista classe 1986 ha firmato un contratto annuale con la Robur: Serrotti ha collezionato nella sua carriera oltre 120 presenze nei professionisti con le maglie di Prato, Tuttocuoio ed Arezzo, disputando in maglia amaranto una stagione strepitosa con 40 presenze in totale, tre reti segnate e quattro assist confezionati. Matteo ha vestito anche le maglie di Scandicci, Correggese, Virtus Pavullese, Pierantonio Calcio, Perugia e Pontessieve, con oltre 400 presenze totali in carriera e 49 reti segnate.

(foto: noitv.it)

L’articolo Matteo Serrotti nuovo giocatore bianconero sembra essere il primo su Robur Siena.