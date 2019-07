Migliorelli: «Ho scelto Siena di fronte ad altre opportunità»

Classe 1998, terzino, arrivato in prestito dall’Atalanta. E’ Lorenzo Migliorelli, cresciuto nel settore giovanile degli orobici, dove ha collezionato in Primavera oltre 50 presenze. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Venezia fino a gennaio, prima di trasferirsi alla Virtus Entella, con la quale è sceso in campo in 7 occasioni tra campionato e coppa. In esclusiva per robursiena.it e per il canale YouTube “Robur Siena Tv” le prime parole da giocatore bianconero di Migliorelli dal ritiro di Cascia:

Lorenzo, come stanno andando i primi giorni di ritiro? Come ti trovi con i nuovi compagni e con il mister?

«I primi giorni, come sempre, sono un po’ pesanti per i carichi di lavoro, ma stanno andando bene. Il nostro gruppo è un mix di gioventù ed esperienza, guidato da uno staff molto preparato e professionale».

Sei arrivato in prestito dall’Atalanta. Perchè hai scelto Siena? Cosa ti aspetti da questa stagione a livello personale?

«Ho scelto Siena di fronte anche ad altre opportunità. Spero di trovare continuità durante questa stagione. Sicuramente devo migliorare sotto l’aspetto tattico, punto molto sulla forza e sulla corsa.

Nella scorsa stagione hai vinto il campionato con la Virtus Entella, che esperienza è stata per te?

«E’ stata un’esperienza bellissima, perchè vincere un campionato è sempre un motivo d’orgoglio. Spero di potermi ripetere anche quest’anno».

Sei cresciuto in uno dei settori giovanili più importanti d’Italia. Hai seguito un modello? Ti ispiri a qualcuno in particolare?

«All’Atalanta mi hanno impostato in un modo di giocare ben definito. Ho imparato molto da Giampaolo Bellini, che era il vice allenatore in Primavera. Mi ispiro molto a lui».

Cosa pensi del campionato a poco di più di un mese dall’inizio?

«Sicuramente saremo in un girone molto competitivo, pero’ l’impressione che ho ricavato da questi primi giorni di lavoro è che possiamo fare molto bene».

