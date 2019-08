D’Auria: “Voltiamo pagina e pensiamo a vincere domenica”

Gianluca D’Auria, in vista dell’impegno di domenica con la Juventus U23: “Abbiamo fatto una buona partita, il risultato non dice lo stesso, però sicuramente non meritavamo la sconfitta. Dobbiamo migliorare sulle palle inattive, abbiamo creato tante occasioni, purtroppo però senza fare gol. Voltiamo pagina e pensiamo a vincere domenica. Personalmente non sono soddisfatto al 100%, ho avuto venti minuti per cambiare la partita, volevo dare il massimo ma non ci sono riuscito. Mi trovo bene sia nel ruolo di trequartista, sia nel ruolo di attaccante, dove mi mette il mister cerco sempre di dare il massimo. Giocare a Siena per me è un sogno; non mi aspettavo una chiamata così importante e spero vivamente che questo possa essere un anno positivo. L’approccio alla città è stato buonissimo, mi sono trovato bene sin dal primo giorno. Tutti sappiamo che domenica sarà una partita importante e cercheremo di portare a casa il risultato in tutti i modi.”

