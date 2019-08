Mister Dal Canto: “Tentare di essere aggressivi ogni volta che possiamo”

Mister Alessandro Dal Canto ha presentato in conferenza stampa la partita di Coppa Italia di domani con il Mantova:

“Incontrare una squadra di categoria inferiore di solito crea un entusiasmo interiore che ti fa sembrare facile la partita, non sarà così, oltretutto il Mantova è una squadra costruita per vincere il campionato. E’ la prima partita ufficiale, la prima partita vera dopo tre settimane di lavoro, cerchiamo di affrontarla nel miglior modo possibile. Per noi è importante provare a passare il turno, anche perchè avremmo la possibilità di giocare almeno un’altra partita vera, sempre meglio di un’amichevole. Abbiamo tentato di costruire la squadra con un certo criterio in base all’ossatura che deriva dalla passata stagione, inserendo elementi che si potessero ben sposare con questo sistema. Dal punto di vista tattico non ci deve essere rigidità, ma vorrei meno confusione possibile. Domani dobbiamo lavorare sui concetti sui quali abbiamo lavorato anche in ritiro, dobbiamo tentare di essere aggressivi ogni volta che possiamo”.

