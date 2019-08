E’ arrivata oggi la conferma ufficiale: la Robur Siena Women, sezione femminile bianconera nata poche settimane fa, inizierà la propria avventura dal campionato di Eccellenza regionale. Un punto di partenza molto importante per la società bianconera, che ha affidato la panchina della prima squadra a Valentina Fambrini. Intanto sono aperte le iscrizioni per le ragazze della scuola calcio (nate dal 2008 al 2013) e per le ragazze del settore giovanile (dal 2004 al 2007). Per tutte le info è possibile visitare il sito ufficiale della società (www.robursiena.it) oppure tramite mail scrivendo a femminile@robursiena.net. Nelle prossime settimane saranno comunicate altre importanti novità dal punto di vista dell’organizzazione del settore.

L’articolo Robur Siena Women, si parte ufficialmente dall’Eccellenza sembra essere il primo su Robur Siena.