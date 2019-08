Vassallo: “Sono felice, ci tenevo a continuare con la Robur”

Il centrocampista bianconero Francesco Vassallo ha parlato in conferenza stampa dopo il rinnovo del contratto: “Sono felice, ci tenevo a continuare con la Robur, un po’ come lo scorso anno quando rinnovai d’estate. Sono felice e speriamo di raggiungere risultati migliori rispetto agli anni passati. I rinnovi delle ultime settimane? La società fa capire che tiene a noi, vuole tenere una base solida, conosciamo l’ambiente e la piazza, e questo può aiutare anche i ragazzi giovani. Dobbiamo provare a fare sempre il massimo, sicuramente può darci una mano l’ambiente però ci dobbiamo mettere del nostro. Secondo me il nostro è un girone sulla carta un po’ più facile rispetto allo scorso anno, quest’anno c’è una squadra molto forte ma noi proveremo comunque a dare il massimo. La concorrenza tra noi centrocampisti fa sempre bene, dà stimoli in più: per vincere i campionati e arrivare in alto c’è bisogno di gente forte, non bastano tre giocatori”.

