Damian alla Ternana, Argento in bianconero

Robur Siena comunica di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto il calciatore Filippo Damian alla Ternana. A Filippo va l’in bocca al lupo della società in vista di questa nuova avventura.

In bianconero invece arriva Giuseppe Argento. Centrocampista classe 1999, Argento arriva in prestito dalla Ternana, società nella quale ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Giuseppe nella scorsa stagione ha collezionato 38 presenze in serie D con la maglia della Sangiustese, con 6 gol segnati.

