Prevendita Lecco – Robur Siena

Attiva la prevendita per la partita di campionato tra Lecco e Robur Siena, in programma domenica 15 Settembre alle ore 15:00 al Mario Rigamonti – Mario Ceppi di Lecco. Il circuito di vendita è ETES ( www.etes.it ), a Siena è possibile acquistare i biglietti presso:

– TABACCHERIA IL CHIASSO LARGO | Via Rinaldini 7/9, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 282162

Per il settore ospiti non sarà obbligatoria la tessera del tifoso: un’eventuale obbligatorietà della stessa verrà valutata dalle autorità competenti in sede di GOS.

Il prezzo relativo al settore ospiti è di €10. I prezzi dei ticket relativi a tutti gli altri settori sono consultabili nella pagina http://www.etes.it/sale/list//6674/Calcio+Lecco+1912+srl a partire da oggi fino a sabato 14/09/2019

